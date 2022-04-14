«Бессмертный полк» в этом году пройдет в очном формате

Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году пройдёт в традиционном очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения Сергея Макарова.

Макаров сообщил, что в каждом регионе место и время шествия определено. В случае каких-то изменений органы госвласти и местного самоуправления сообщат о них всем заинтересованным.

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«Бессмертный полк» — это движение и массовое гражданское мероприятие, которое проводится в России и других странах в День Победы. Первая акция в её нынешнем виде состоялась в 2012 году в Томске. С тех пор движение выросло до шествий в 3700 городах и сёлах России, в которых принимали участие более 10 млн человек. Барнаульский «Бессмертный полк» в 2019 году насчитывал 48 тысяч жителей.

Проведение шествий в традиционном формате прервалось в 2020-м из-за пандемии коронавируса. В 2020 и 2021 годах акция проходила в режиме онлайн.

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