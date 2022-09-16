Без голосовых и философских бесед: психолог перечислила правила общения в родительских чатах

Кандидат психологических наук, психолог Елена Мильто в беседе с изданием «Аргументы и факты» перечислила правила общения в родительских чатах. По мнению эксперта, следует отказаться от голосовых сообщений, сплетен об учениках и родителях и пустых бесед.

По мнению Мильто, в чатах следует обсуждать только рабочие моменты учебного процесса — уроки, задания, новости учебы, экскурсии, олимпиады, дежурства и аналогичное.

Опросы лучше проводить не «плюсиками», а встроенными функциями мессенджеров. Также Мильто выступила против философских бесед.

«Для философских рассуждений и выражения мнения есть другие варианты коммуникаций. Определите, что вопрос поднимается один раз, решение принимается большинством, и результат закрепляется в чате», — отметила специалист.

Также психолог призвала не переходить на личности. Если в чате есть кто-то, кто пытается вывести вас из себя — стоит выйти из чата или убрать звуковые уведомление.