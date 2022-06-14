Без сокращений, но с долгами. Алтайский Минздрав опроверг жалобы на увольнения медиков из Табунской ЦРБ

Сокращений медперсонала в Табунской центральной районной больнице в последнее время не было. Средние и младшие медработники переходят на аналогичные должности в другие отделения в пределах одной больницы. Однако у медучреждения есть серьёзные финансовые трудности. Об этом amic.ru рассказали в алтайском Минздраве, комментируя петицию, в которой жители Табунского района сообщили об увольнении медиков из местной ЦРБ.

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Увольнения и нехватка кадров

Ещё в мае на сайте change.org появилась петиция, в которой жители села Табуны пожаловались на сокращение персонала и потребовали не увольнять медиков из районной больницы, «так как это приводит к закрытию отделений» и увеличивает риск закрытия всего учреждения. Также автор петиции Наталья Потапова написала, что молодые специалисты не едут на работу в Табунскую ЦРБ, и сейчас в больнице «катастрофическая нехватка кадров». За медицинской помощью люди вынуждены ездить за 300 километров в Барнаул, но такая возможность есть не у всех.

«Ездить в больницу в Барнаул нет возможности у многих жителей района. А если и есть возможность, то край выделяет мало бесплатных талонов, что проводит к длинным очередям на приём. Ближайший город Славгород и Кулунда не могут принять всех пациентов из-за своей большой загруженности, так как к ним прилегает много районов», — пожаловалась женщина.

Также, по словам жителей, ЦРБ не обеспечивает многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами лекарствами по бесплатным льготным спискам. Таких семей сейчас в районе много, и всем им нужна помощь, написали сельчане и потребовали от властей разобраться в ситуации. Петиция особой популярности не вызвала, её подписало только 358 человек, в то время как в районе проживает более девяти тысяч жителей. (По данным сайта правительства Алтайского края — 9365 человек.)

Медик / Фото: amic.ru

Вопрос выживания

В Минздраве Алтайского края сообщения жителей о сокращении медработников в Табунской ЦРБ опровергли. Но при этом отметили, что в последнее время финансовое положение больницы ухудшилось. Учреждение, как и несколько других медорганизаций Алтайского края, имеет просроченную кредиторскую задолженность. Чтобы не допустить её роста, ведомство создало экономические советы под руководством главы алтайского Минздрава Дмитрия Попова. В этих советах участвуют представители всех районных больниц-должников.

В Минздраве сообщили, что уже разработали меры, которые должны наладить финансовую ситуацию в больницах. Их соблюдение ведомство будет контролировать в еженедельном режиме. Однако о том, какие именно шаги они принимают, чтобы улучшить ситуацию, не уточнили.

В министерстве особо подчеркнули: никто не нарушал трудовые права работников, и в местной больнице всё делается по закону. Сотрудников переводят на новые места по всем установленным правилам.

«Реализуемые меры руководителем КГБУЗ „Табунская центральная больница“ являются правомерными, нацеленными на сокращение просроченной кредиторской задолженности. Они позволят сохранить устойчивое финансовое состояние организации, оказывать медицинскую помощь жителям Табунского района в условиях сложившейся финансовой ситуации», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве пообещали сделать всё возможное, чтобы сохранить весь персонал ЦРБ на рабочих местах.

Всё будет хорошо?

В Минздраве рассказывают, что сейчас решают кадровый вопрос в Табунской ЦРБ. Организация заключила договоры о целевом обучении с двумя студентами Алтайского госуниверситета и двумя студентами медколледжа. Уже в 2022 году в больницу приедет врач-терапевт и фельдшер. По информации ведомства, на 1 июня 2022 года Табунская ЦРБ укомплектована на 62,7% врачами и на 81,3% — средними медработниками.

С лекарствами, вопреки утверждениям жителей, проблем в Табунской ЦРБ тоже нет, уверяют в алтайском Минздраве. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами препараты выдают по спискам, отмечают в ведомстве. По информации министерства, за 2021 год и пять месяцев 2022 года жителям Табунского района выписали почти 6,7 тысячи льготных рецептов на общую сумму более 9,3 млн рублей.

Что касается закрытия Табунской районной больницы, то в Минздраве отмечают, что сейчас никакого решения о её реорганизации нет. Ведомство намерено разобраться с финансовыми трудностями и нормализовать работу медорганизации.

Больница / Фото: amic.ru

Напомним, в апреле министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что у региональных властей нет планов закрывать районные больницы.

По его словам, слухи о возможной ликвидации ЦРБ в Табунском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах и в других муниципалитетах не соответствуют действительности, и в программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года не предполагается таких мер.

Между тем алтайские власти уже давно говорят о дефиците медицинских кадров в регионе. Так, по итогам 2021 года край потерял 192 врача и 832 средних медработника. Только младшего медперсонала стало на 202 человека больше, чем в 2020-м. Общая укомплектованность врачами в Алтайском крае в 2021 году была на уровне 68%, а средними — 76%.

В ближайшие три года чиновники намерены потратить около 1,4 млрд рублей, чтобы решить кадровую проблему и полностью укомплектовать сотрудниками медучреждения края.

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