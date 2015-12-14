Беженцы устроили две массовые драки в общежитиях Германии - СМИ
Драки произошли в центрах приема и распределения беженцев в районе Вильгельмсбург и Лангенхорн.
14 декабря 2015, 18:35
В минувшие выходные в общежития для беженцев в Гамбурге произошли две массовые драки, сообщает РИА "Новости". В результате инцидентов пострадали 11 человек.
Первое столкновение произошло в центре приема и распределения беженцев в районе Вильгельмсбруг в ночь на субботу, 12 декабря. В общежитии драку устроили девять человек. В ЧП пострадал охранник и один беженец.
Второй инцидент произошел в районе Лангенхорн вечером в воскресенье, 13 декабря. В потасовке сошлись от 60 до 80 граждан Эритреи и Сирии. Беженцы кидали друг в друга камни и дрались деревянными палками. Полиции, чтобы разнять людей, пришлось применить слезоточивый газ. В итоге пострадали пять охранников и два беженца. Драку пришлось разнимать 30 полицейским, 10 зачинщиков потасовки были задержаны.
Отмечается, что в Германии за 10 месяцев 2015 года зарегистрировали 965 тысяч беженцев. В странах Евросоюза - около 1,2 млн мигрантов. Текущий миграционный кризис считается крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Первое столкновение произошло в центре приема и распределения беженцев в районе Вильгельмсбруг в ночь на субботу, 12 декабря. В общежитии драку устроили девять человек. В ЧП пострадал охранник и один беженец.
Второй инцидент произошел в районе Лангенхорн вечером в воскресенье, 13 декабря. В потасовке сошлись от 60 до 80 граждан Эритреи и Сирии. Беженцы кидали друг в друга камни и дрались деревянными палками. Полиции, чтобы разнять людей, пришлось применить слезоточивый газ. В итоге пострадали пять охранников и два беженца. Драку пришлось разнимать 30 полицейским, 10 зачинщиков потасовки были задержаны.
Отмечается, что в Германии за 10 месяцев 2015 года зарегистрировали 965 тысяч беженцев. В странах Евросоюза - около 1,2 млн мигрантов. Текущий миграционный кризис считается крупнейшим со времен Второй мировой войны.
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