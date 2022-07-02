Российский актёр театра и кино Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Актёр театра и кино представил зрителям — военнослужащим и медицинскому персоналу госпиталя — отрывки из спектаклей „Хулиган. Исповедь“, „Высоцкий. Рождение легенды“. Безруков исполнил для военнослужащих и персонала госпиталя песни известных российских исполнителей и прочитал стихи», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

В конце программы он спел вместе с присутствующими песню «От чего так в России берёзы шумят» и раздал людям автографы.

Тем, кто не смог присутствовать на концерте, Безруков пожелал крепкого здоровья.