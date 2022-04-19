БГЭС будет принимать сообщения граждан вместе с ЦУР Алтайского края

Барнаульскую горэлектросеть (БГЭС) подключили к системе мониторинга обращений граждан в соцсетях «Инцидент Менеджмент». Это позволит компании оперативно реагировать на отзывы, посты и комментарии абонентов в интернете. «Инцидент Менеджмент» курирует Центр управления регионом (ЦУР) Алтайского края.

Система мониторинга — программный комплекс. Он автоматически по ключевым словам в соцсетях из открытых пабликов, со страниц официальных ведомств и крупных городских сообществ считывает замечания людей о проблемах, будь то посты или отдельные комментарии. Все сообщения оперативно доносятся до структур, ответственных за ситуацию, ЦУР контролирует сроки решения вопросов и качество реакции ведомств.

В марте барнаульцы пожаловались в социальных сетях на очереди в сервисных центрах компании и на сложности с дозвоном на телефон контакт-центра БГЭС. В компании принято решение расширить количество телефонных линий. Теперь до горэлектросети одновременно смогут дозвониться 30 человек. Так же в ближайшее время энергетики откроют на своём официальном сайте www.bges.ru предварительную запись на приём в сервисном центре. Сервис позволит выбрать удобный день и время для посещения офиса.