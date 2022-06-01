БГЭС оптимизировала процесс снятия показаний с электросчетчиков

Контролёры Барнаульской горэлектросети начали собирать показания электросчётчиков в вечернее время, их рабочий день продлён до 19 часов. Все собранные данные вводятся сотрудниками БГЭС в онлайн-режиме в специальное приложение на смартфонах «Мобильные обходы». Приложение позволяет не только зафиксировать показания со счётчика, но также занести в абонентскую карточку фотографию прибора учёта, отметить геолокацию, дату и время осмотра.

Кроме этого, оптимизированы маршруты обходов. Рабочий день контролёров БГЭС начинается в 10:00. Это позволяет избежать пробок на дороге в часы пик. Первые результаты уже достигнуты. За счёт сокращения времени визитов к абонентам удалось значительно увеличить охват посещений. Так, если до нововведений одному контролёру компании удавалось посетить до 200 абонентов, сейчас эта цифра составляет от 250 до 280. Ещё один плюс программного комплекса «Мобильные обходы» — сокращение бумажного документооборота. Это позволило компании свести к нулю количество ошибок, обусловленных «человеческим фактором».

«Решение о данных преобразованиях принято компанией во время участия в нацпроекте „Производительность труда“. На сегодняшний день передача показаний не является обязанностью абонента. Поэтому если наш клиент не сообщил показания электросчётчика с 21 по 25 число, мы обязаны сделать начисление суммы к оплате исходя из показаний предыдущих периодов (месяцев). В результате одни наши клиенты переплачивают за электроэнергию, другие — не доплачивают. Чтобы максимально сократить такие разрывы, мы оптимизировали работу наших контролёров», — рассказала директор по сбыту электроэнергии БГЭС Марина Сорокина.

Напомним, в национальном проекте «Производительность труда» принимают участие предприятия из ключевых для государства отраслей, годовая выручка которых должна составлять не менее 400 млн рублей. Национальный проект «Производительность труда» разработан и утверждён с целью реализации указа президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».