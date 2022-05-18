БГЭС разыграет 100 призов по 1000 рублей за подписку на электронные квитанции

Барнаульская горэлектросеть поощрит специальными призами абонентов, которые отказались от печатных квитанций в пользу электронных. Такие абоненты получат бонусы на оплату электроэнергии. Как сообщили amic.ru в пресс-службе компании, с 14 мая и по 30 июня в горэлектросети действует акция «ЭКОквитанции от БГЭС: сохрани дерево! Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей». Призовой фонд акции составляет 100 000 рублей.

В БГЭС отметили, что соседи — «Новосибирскэнергосбыт» — уже давно отказались от печати квитанций. В Барнауле же на электронные квитанции перешли 6517 абонентов горэлектросети. Но в компании надеются, что их число увеличится.

«Нашим клиентам предоставлен выбор способа доставки квитанций: распечатанный документ — в почтовый ящик, либо в электронном виде — на email. Наша компания благодарит клиентов, которые перешли на электронные квитанции. Мы уверены, что со временем барнаульцы оценят по достоинству формат email-рассылки квитанций и наша акция послужит стимулом для данного выбора. Электронная квитанция — это не только удобно, но надёжно и экологично. Она не потеряется, всегда доступна с любого мобильного устройства, приходит быстрее, нежели её печатный аналог», — отметила директор по сбыту электроэнергии БГЭС Марина Сорокина.

Хочу приз. Что нужно сделать?

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться в Личном кабинете БГЭС на сайте www.bges.ru или в мобильном приложении и подписаться на электронную квитанцию. При этом по состоянию на 1 мая у вас не должно быть задолженности за потреблённую электроэнергию. Выполнившие все условия абоненты автоматически становятся претендентами на призы. Бонус 1000 рублей победителю зачислят на лицевой счёт. Итоги акции компания обещает огласить не позднее 30 июля 2022 года.

Важно: получить приз в денежном эквиваленте нельзя.

Подробнее с правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте БГЭС.