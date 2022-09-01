БГЭС вручила 100 тысяч рублей подписчикам на электронные квитанции

Барнаульская горэлектросеть объявила победителей акции «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей». 100 счастливчиков 30 августа определили с помощью генератора случайных чисел в присутствии посетителей сервисного центра на улице Ползунова, 50.

Абоненты компании уже получили денежные средства на свои лицевые счета. Реестр победителей опубликовали на официальном сайте компании.

«От имени компании я благодарю всех участников акции за проявленную инициативу и поздравляю победителей. Электронные квитанции — это современный и удобный способ получения платёжных документов. Уверена, что наши абоненты уже успели оценить его по достоинству. Главные плюсы — оперативность и доступность», — сказала директор по сбыту электроэнергии БГЭС Марина Сорокина.

За время проведения акции, с 14 мая по 30 июля, на электронные квитанции перешли более 4200 клиентов БГЭС. В число претендентов на бонусы от энергетиков попал 3801 абонент. Основной причиной отказа в регистрации стало наличие задолженности и пеней за электроэнергию по состоянию на 30 апреля 2022 года.