Билайн бизнес и «Кей Поинт» будут развивать цифровую среду Дальнего Востока

Билайн бизнес (ПАО «ВымпелКом») и компания «Кей Поинт» при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики создадут центр обработки данных (ЦОД) на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край).

«Наше стратегическое партнёрство с „ВымпелКомом“ обеспечивает строящемуся ЦОД высокий кредит доверия, учитывая жёсткие корпоративные стандарты этого оператора связи как в отношении эксплуатационных характеристик инфраструктуры, так и в отношении параметров предоставляемых цифровых и коммуникативных сервисов билайн», — отметил генеральный директор «Кей Поинт» Евгений Вирцер.

Благодаря строительству ЦОД «ВымпелКом» сможет безопасно разместить ключевое оборудование своей телекоммуникационной сети и расширить спектр сервисов, предоставляемых в регионе. Билайн бизнес обеспечит профессиональные ИТ сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, которые повысят отказоустойчивость и непрерывность работы ИТ систем клиентов.

«На фоне постоянно меняющихся внешних факторов „ВымпелКом“ способен оперативно реагировать на ситуацию и определять нестандартные стратегии развития, следуя тенденциям рынка, а зачастую опережая их. Так, партнёрство с „Кей Поинт“ обусловлено не только высоким качеством предлагаемых им решений, но и волевым решением генерального менеджмента „ВымпелКом“, который одним из первых среди компаний большой операторской четвёрки разместил ключевые узлы корпоративной сети в арендных ЦОД», — сказал исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин.

Оценив перспективы своего сотрудничества, «Кей Поинт» и «ВымпелКом» рассматривают новые проекты, направленные на формирование наилучших условий для развития цифровых и телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке и в других регионах. Реализация подобных проектов будет способствовать социально-экономическому и цифровому развитию регионов, в том числе созданию новых рабочих мест и, как следствие, повышению уровня жизни местного населения.

«На территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток растёт уровень деловой активности, а вместе с ним и потребность резидентов в качественной обработке больших объёмов информации с высокой степенью защиты. В регионе при помощи мер господдержки реализуется всё больше проектов в сферах судостроения, логистики, рыбоперерабатывающей и портовой деятельности, сельского хозяйства, туризма и отдыха. И все они нуждаются в современных цифровых технологиях», — добавил управляющий директор КРДВ Сергей Скалий.

Проект реализуют по модульной технологии в две очереди общей ёмкостью 880 ИТ-стоек. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года.

ПАО «ВымпелКом»