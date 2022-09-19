Билайн и главы регионов договорились о совместном развитии цифровой среды

Оператор билайн и главы четырёх регионов (Приморский край, республики Бурятия и Хакасия, Чукотский автономный округ) заключили соглашения об улучшении цифровой среды в России. Договорённости предусматривают совместную работу по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и реализации национальных проектов. А также усилению эффективности управленческой деятельности и повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Технологии билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, а также разработке инновационных программ в сфере туризма. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах.

Также значительное внимание уделят цифровизации населённых пунктов, безопасности и качеству дорог, технологии «умный город», телемедицине, цифровой образовательной среде, системе интеллектуального учета ресурсов и другому.

«Подписанные соглашения являются продолжением той важной работы, которую уже давно ведёт билайн совместно с руководством регионов по комплексной цифровизации территорий. Это чрезвычайно важно для гармоничного развития всех составляющих, от которых зависит качество жизни людей», — отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

Кроме того, комплексная цифровизация повышает эффективность управления и открывает отличные перспективы для развития экономики регионов.

«Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. Перечень отраслевых решений, в которых можно применять наши технологии, весьма обширен. Но вместе с тем каждому региону нужен индивидуальный подход, поэтому мы реализуем такие проекты как комплексно, так и путём внедрения отдельных элементов», — добавил Шведов.

ПАО «ВымпелКом»