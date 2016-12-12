Билеты на все поезда теперь можно купить за 60 дней до путешествия

Раньше билеты за два месяца можно было купить только на некоторые направления

12 декабря 2016, 08:57

Фото: pixabay.com

Российские железные дороги увеличили глубину продажи билетов – теперь их можно приобрести за 60 дней до путешествия, пишет "Российская газета".

Раньше за два месяца до отправления можно было приобрести билеты только на некоторые поезда и маршруты, в основном по зарубежным направлениям. С 11 декабря это правило будет действовать по всем маршрутам России.

Таким образом, в декабре можно купить билеты на поезд на февральские даты. Билеты продаются как в кассах, так и в интернете.

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