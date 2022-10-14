Битва экстрасенсов по-барнаульски. На дне рождения ТРЦ «Европа» победители розыгрыша выбирали себе подарок наугад

Барнаульский ТРЦ «Европа» с размахом отметил своё 15-летие. В день праздника, 8 октября, гости получили не только заряд хорошего настроения, но и памятные презенты: шесть фирменных подарков, 15 тематических сюрприз-боксов и более 150 сертификатов. Чтобы стать обладателем приза, нужно было совершить покупку в одном из отделов ТРЦ или выполнить задание от ведущего, а также довериться своей интуиции — ведь победители розыгрыша выбирали себе подарки наугад.

«На протяжении всего мероприятия посетители задавались вопросом: „Что же внутри сюрприз-боксов?“ Ведь даже те, кто пристально следили за социальными сетями „Европы“, не знали, в какой из коробок таился тот или иной подарок. Каждый новый бокс открывали буквально наугад, и это только больше подогревало интерес публики», — рассказали представители ТРЦ.

Фото: ТРЦ «Европа»

В брендированных коробках скрывались: набор дизайнерской одежды от 7COS_MO, мужской набор от Van Cliff, бокал для виски с 24-каратным и сусальным золотом от ювелирного салона «Эдем», сковорода и погружной миксер от RBT.ru, бокс для спорта от Familia, месячный запас масок для лица от Modern, дизайнерский клатч от Butterfly, набор уходовой косметики от бренда «Штучки-Дрючки», бокс со средствами для ухода за лицом и телом от «Л'Этуаль», набор мужских аксессуаров от Zs. Shop, а также особые сюрприз-боксы от ТРЦ «Европа» — умный бокс с колонкой от Xiaomi, набор настольных игр, книжный бокс со сладостями, бокс со спортивным питанием, а также бокс для прогулок с наушниками, зонтом и термокружкой.

Фото: ТРЦ «Европа»

Помимо секретных боксов, по итогам финального конкурса три самые активные девушки стали обладательницами сертификата на пять тысяч рублей в Love Paris, сумки из натуральной кожи от Florence и сертификата и набора миниатюр от LOccitane. Мужская тройка получила три бокса со сладостями от Wanttasty.

Организаторы праздника обещают, что мероприятия для поднятия настроения в ТРЦ «Европа» будут проходить каждый месяц. Следите за анонсами в группе во «ВКонтакте».

ООО «Экватор»