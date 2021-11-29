Бийчане жалуются на то, что их оставляют без связи в ковидном госпитале

Жители Бийска недовольны тем, что у них нет возможности связаться с родственниками в ковидном госпитале. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"Не могу понять, XXI век на дворе, а у людей забирают телефоны? Что это вообще? Что за порядки? Ведь голос родных как бальзам на душу. То, что самим врачам некогда отвечать на звонки, это понятно. Так не забирайте телефоны у людей. Пусть они с родными лучше общаются, чем погружаются в дурные мысли", – написала одна из местных жительниц.

Подобных историй оказалось немало и среди горожан подобные возмущения встречаются часто. Однако находятся и те, кто понимает, что в реанимациях телефонам не место, поскольку люди здесь лежат на аппаратах ИВЛ.

В госпитале информацию об изъятии телефонов подтвердили, но отметили, что их забирают только у тех, кто попадает в реанимацию. В этом случае узнать о состоянии родственника можно через врачей, дозвонившись на пост.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, почему в Барнауле отказались от строительства ковидного госпиталя в торговом центре.