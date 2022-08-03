Бийчанка не поддалась на уловки мошенника, потому что уже знала «сценарий»

В Алтайском крае женщина не дала себя обмануть мошенникам, предлагавшим компенсацию, сообщает региональное МВД.

«51-летней жительнице Бийска позвонил неизвестный с номера, начинающегося на 495. Мужчина представился и пояснил, что в отношении компании, где она ранее заказывала лекарство, проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Аферист заявил, что женщине за некачественный товар положена компенсация более 100 тысяч рублей, но для этого необходимо оплатить пошлину.

«Горожанка уже знала, что по такому „сценарию“ работают мошенники. Она положила трубку и сообщила о подозрительном звонке в полицию», — подчеркнули в МВД.