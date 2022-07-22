Бийчанка потеряла 5 млн рублей: по просьбе мошенников взяла кредит, чтобы мошенники не взяли кредит

В Алтайском крае женщина лишилась всех сбережений, поверив позвонившему незнакомцу, сообщает региональное МВД.

Жительнице Бийска позвонили якобы сотрудники банка и заявили, что от ее имени кто-то оформил кредит на 1,5 млн рублей. Предложили срочно прийти в отделение банка и быстрее аферистов получить займ. Деньги для сохранности рекомендовали перевести на безопасные счета. Женщина все так и сделала.

«Чтобы злоумышленники не добрались и до ее личных накоплений, хранящихся на картах, предложили их временно „обезопасить“. В итоге практически 3 400 000 рублей сбережений ушли на подконтрольные мошенникам счета», — рассказали в ведомстве.

Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям региона с просьбой проявлять бдительность при общении с неизвестными. В случае сомнений, лучше самостоятельно перезвонить в банк на горячую линию.