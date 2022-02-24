Бийчанка пожаловалась на фельдшеров скорой, которые приехали на вызов пьяные 23 февраля

Жительница Бийска заявила, что в праздничный день 23 февраля на вызов приехали пьяные фельдшеры скорой помощи. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

По её словам, она вызвала медиков своим пожилым родителям, однако домой приехали пьяные врачи, которых якобы стошнило перед подъездом дома. При этом все трое фельдшеров были одинаково “под градусом”.

На кадрах, опубликованных в сообществе, показано, что машина скорой стоит возле дома, однако самих медиков не видно.

В соцсетях женщину осудили, заявив, что она обвиняет медработников, не проверив ситуацию.

“А почему вы решили, что сотрудники скорой пьяны? Только лишь из-за того, что якобы стошнило кого-то? А вариант, что сотрудник заболел? Отравился пирожком, который он был вынужден купить и скушать в машине из-за нагрузки? Или блюют у нас только пьяные?” — написал один из комментаторов.