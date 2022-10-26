Бийчанка за четыре дня пешком дошла до Барнаула и получила сертификат на суши и роллы

Жительница Бийска за четыре дня дошла до Барнаула, преодолев 160 километров. Об этом рассказала на своей странице во «ВКонтакте» бийская доставка суши и роллов «Империя», выступившая спонсором похода.

Напомним, 18-летняя Софья отправилась в путь 22 октября в куртке с логотипом компании. В Барнаул она пришла 25 октября, на финише ей вручили сертификат на 10 000 рублей.

«Я видела, что очень много людей меня поддерживали все четыре дня, за что хочу сказать им большое спасибо! Также видела, что многие обсуждали и осуждали мой поступок, писали даже, что я иду, потому что хочу поесть суши. Но целью моего похода была проверка себя и своего характера на прочность. Я в очередной раз смогла доказать самой себе, что ставить большие цели — не страшно, а иногда даже необходимо. Тем более когда рядом и вокруг столько поддержки», — отметила девушка.

Фото: vk.com/imperya_sushi22