Бийчанки украли дорожные знаки с одной из улиц города

10 июня в Бийске четыре девушки «обнесли» перекрёсток между улицами 8 Марта и Горно-Алтайской. Как сообщает «Инцидент Бийск», их добычей стали дорожные ремонтные знаки СГК, установленные на перекрытом участке дороги, на котором сейчас ведутся коммунальные работы.

Зачем девушкам понадобились знаки — неизвестно. В соцсетях предполагают, что бийчанки решили сдать их на металлолом.

Напомним, что за кражу или порчу дорожного знака грозит административная ответственность. Нарушителя могут оштрафовать, арестовать на 15 суток или отправить на обязательные работы до 120 часов. Если же похищение создало помехи, то штраф вырастает уже до 10 тысяч рублей. При этом кража в особо крупном размере предусматривает уже лишение свободы.