Бийские полицейские спасли из горящего дома пятерых человек

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Полицейские вывели из горящего дома в Бийске пять человек, включая 12-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что дежурный экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД патрулировал ночью улицы Бийска и заметил клубы дыма, которые поднимались над частными домами, расположенными по улице Знаменской.

Полицейские сразу же проследовали к месту ЧП и увидели, что горит деревянный жилой дом. На момент прибытия правоохранителей дом уже наполовину охватило пламя. Выяснилось, что внутри жилища находились пять человек. Они все крепко спали, когда начался пожар.

В результате старший лейтенант полиции Александр Агапов и капитан полиции Владислав Федоров экстренно вызвали пожарных и скорую и вывели людей из горящего дома.

Для предотвращения взрыва Агапов вынес из горящего дома газовый баллон.

Оказавшихся на морозе без одежды пострадавших полицейские разместили в патрульном автомобиле до прибытия медиков.

Подчеркивается, что благодаря грамотным и своевременным действиям правоохранителей никто из членов семьи не пострадал. Полицейских было решено поощрить.