Бийские полицейские задержали подъездного вора
Мужчина украл коляску, а когда вошёл во вкус — взялся за велосипеды
9 октября 2022, 07:03
Бийские полицейские установили личность подозреваемого в краже из подъездов многоквартирных домов. Как сообщает «КП», злоумышленник сначала украл детскую коляску, а потом взялся за велосипеды.
По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, после кражи коляски за 6 тысяч рублей он забрал с лестничной площадки велосипед, а у другого открутил руль, колёса и сиденье.
По фактам происшествий возбуждены уголовные дела.
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