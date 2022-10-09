Бийские полицейские задержали подъездного вора

Бийские полицейские установили личность подозреваемого в краже из подъездов многоквартирных домов. Как сообщает «КП», злоумышленник сначала украл детскую коляску, а потом взялся за велосипеды.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, после кражи коляски за 6 тысяч рублей он забрал с лестничной площадки велосипед, а у другого открутил руль, колёса и сиденье.

По фактам происшествий возбуждены уголовные дела.