Бийские садоводы обеспокоены опадением несозревших яблок
Специалисты, в свою очередь, утверждают, что ничего страшного в этом процессе нет
Бийские садоводы обеспокоены опадением несозревших яблок с деревьев в своих садах. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
По словам людей, после обильного цветения на деревьях сформировались завязи, которые начали опадать.
Специалисты утверждают, что в этом процессе нет ничего аномального, а называется он «нормализацией».
«Каждое дерево чётко „понимает“ сколько потомства оно может дать. Плоды — это потомство. И дерево будет нормировать их. А то, что останется, даже если дерево не сбросит вот эти лишние яблочки или сливы, оно будет слишком мелкое, если всё оставить», — рассказала агроном Бийского детского эколого-туристического центра Ирина Лисовая.