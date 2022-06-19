Бийские садоводы обеспокоены опадением несозревших яблок с деревьев в своих садах. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По словам людей, после обильного цветения на деревьях сформировались завязи, которые начали опадать.

Специалисты утверждают, что в этом процессе нет ничего аномального, а называется он «нормализацией».

«Каждое дерево чётко „понимает“ сколько потомства оно может дать. Плоды — это потомство. И дерево будет нормировать их. А то, что останется, даже если дерево не сбросит вот эти лишние яблочки или сливы, оно будет слишком мелкое, если всё оставить», — рассказала агроном Бийского детского эколого-туристического центра Ирина Лисовая.