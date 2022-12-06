Бийские студенты делают переносные печки для бойцов СВО

В Бийском государственном колледже учащиеся варят для военнослужащих удобные переносные печи «Огонёк». Как сообщает «Бийский рабочий», большинство участников волонтёры, которые уже не раз помогали участникам спецоперации, а технологию изготовления разрабатывали вместе с преподавателем.

В колледже учатся 75 сварщиков — все они захотели присоединиться к помощи нашим солдатам. Средства на металл им помог достать депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Ребята вместе с мастерами улучшили проект печей. Теперь они стали значительно легче, их удобно собирать и разбирать. И главное — печи сохраняют тепло до шести часов. Сверху печек устанавливается специальная решётка, на которой можно сушить обувь и вещи.

«Мы обратились к знакомым охотникам, рыболовам, сверили с ними всю информацию. Решили делать печки из металла толщиной 2 мм. Это нам позволило значительно снизить вес печки, и вес труб тоже — примерно до 16-17кг», — добавляет заведующий мастерскими корпуса № 3 Александр Перов.

Всего до середины декабря участники помощи военнослужащим планируют сварить 50 печей.