Бийские власти определили, какую помощь получат семьи мобилизованных

Власти Бийска определились с объёмом помощи семьям мобилизованных, сообщает «Бийск 22».

«Чиновники решили выдать им по 5 тысяч рублей на покупку угля или дров для печного отопления жилых домов, если семьи военнослужащих проживают в подобных», — подчеркнули в паблике.

Сейчас правом на получение материальной помощи обладают супруга, родители или совершеннолетние дети призванного в рамках частичной мобилизации. Заявление на выплату можно подать в управление по работе с населением — его можно написать в свободной форме, указав сведения о печном отоплении и реквизиты для перевода средств.

Также от желающих получить выплату требуется приложить копии документов:

на дом;

удостоверяющих личность заявителя;

подтверждающих родственные отношения с военнослужащим;

подтверждающих факт призыва военнослужащего на службу по мобилизации.