Бизнес поневоле. Какие товары производят заключённые в самой «строгой» колонии на Алтае

Репортаж из ИК-9, где делают туалетную бумагу, пекут хлеб и ремонтируют автомобили

22 декабря 2022, 07:22, Вячеслав Кондаков

Фото: УФСИН по Алтайскому краю

В единственной колонии особого режима в Алтайском крае — №9 в Рубцовске — отбывают наказание около тысячи человек: убийцы, воры-рецидивисты, насильники и террористы. Большинство из них приговорены к большим срокам: от 10 до 25 лет (и некоторые возвращаются сюда по несколько раз). Чтобы осуждённые, отбывая наказание, не только менялись психологически, но и приносили реальную пользу обществу, в колонии № 9 запустили собственное производство. Изготавливают в учреждении хлебобулочные изделия, древесный уголь, туалетную бумагу и сувениры. А недавно в колонии открыли швейный цех и стали ремонтировать автомобили. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков побывал в рубцовской колонии № 9 и узнал, как в исправительном учреждении устроен трудовой быт, как осуждённые зарабатывают в неволе и на что они тратят свою зарплату.

«Всегда трезвые и под присмотром»

В ИК № 9 действует десять производственных площадок. Работать в колонии могут все осуждённые. Однако свободных ставок немного, хотя ежегодно в учреждении открывают новые виды производства. В целом из тысячи заключённых в колонии трудоустроены около 100 человек, пояснил amic.ru заместитель начальника колонии Владимир Масюкевич. Перед тем как нанять желающих работать, каждого тщательно проверяют психологи. Специалисты выясняют, склонен ли заключённый к перемене настроения и как он взаимодействует с другими людьми в коллективе.

Рабочий день для осуждённых мало чем отличается от будней обычного человека: восьмичасовая смена, перерыв на обед. Перед тем как выйти на производство, они проходят медосмотр. На участках за заключёнными следят сотрудники УФСИН, а также специальные камеры. При этом охранники не вмешиваются в их работу. Зарплату заключённые получают два раза в месяц — около 13 тысяч рублей.

«Многим профессиям можно обучиться у нас в колонии. Это очень удобно для тех, кто на свободе не успел получить хоть какое-то образование. Мы заинтересованы, чтобы осуждённые выплачивали судебные иски, приносили пользу и „зарабатывали“ УДО. И бизнесменам города очень выгодно взаимодействовать с колонией. Сотрудники всегда трезвые и под присмотром», — пояснил Владимир Масюкевич.

Хлеб — всему голова

Одно из самых успешных предприятий в учреждении — цех по производству хлеба и булочек. Их пекут в колонии около десяти лет по заказу рубцовского предпринимателя, который предоставил все компоненты для производства хлеба, включая станки для упаковки и нарезки хлеба. Пекут хлеб в две смены по шесть человек. Со стороны и не скажешь, что перед тобой заключённые: все в специальных белых халатах, а на территории цеха нет ни одного сотрудника УФСИН. Впрочем, работу всё равно контролируют с помощью видеокамер, развешанных в разных концах здания.

Осуждённый Алексей из Хакасии попал в колонию Рубцовска в 2020 году за разбой. Отбывать наказание мужчине ещё около восьми лет. В ИК-9 Алексей сразу устроился на работу, потому что нужны были деньги. Азы пекарского дела заключённый освоил уже в Рубцовске. Печь булочки с маком или ржаной хлеб, по словам Алексея, не сложно. В любом случае, уверен осуждённый, работать намного интереснее, чем сутками сидеть в бараках без дела.