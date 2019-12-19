Бизнесмен готов содержать новую семью ребенка, которого ставили на гречку
Неравнодушный предприниматель также хочет оплатить образование мальчика
Сургутский бизнесмен пообещал содержать приемную семью восьмилетнего жителя Омска, которого истязал отчим, заставляя часами стоять коленями на гречке, сообщает "Комсомольская правда".
Мужчина сообщил журналистам, что его с друзьями потрясла история страданий ребенка, поэтому они решили обязательно сделать ему новогодний подарок, а также материально помочь в дальнейшей жизни.
"Можем оплатить подарки и всем воспитанникам интерната, – предложил предприниматель. – Кроме того, мы готовы содержать приемную семью мальчика до его совершеннолетия. К тому же хотели бы оплатить и его образование в университете".
Ранее появилась информация, что ребенка временно отправили в интернат, пока решается судьба его матери и ее сожителя, который издевался над ним.
Мужчина утверждает, что таким образом воспитывал пасынка, а его возлюбленная этому не препятствовала, хотя видела, как мучается ее сын.
После одного из таких наказаний мальчику удалось сбежать и рассказать соседу о том, как над ним издеваются. Мужчина вызвал полицию.