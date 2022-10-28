Бизнесмены предложили изменить подход к предоставлению отсрочки от частичной мобилизации

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил кабмину своё представление о том, кто должен получать отсрочку в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК.

«Это будет не просто список фамилий. Мы объясняем, как мы к ним пришли, почему без этих людей может остановиться непрерывное производство, могут техногенные аварии на опасных производствах произойти», — сказал глава РСПП Александр Шохин.

Согласно инициативе организации, отсрочку должны получать ключевые сотрудники непрерывных производств и опасных производств первого и второго класса опасности, а также представители уникальных профессий.

К последним в РСПП отнесли работников ключевых для региона предприятий.

Шохин отметил, что для какого-то региона системообразующим предприятием может быть даже пекарня.