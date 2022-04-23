Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, кадры события публикует Telegram-канал «Смотри».

Согласно видео, радостные прихожане со свечами приветствует благодатный огонь под звон колоколов.

Огонь уже получила делегация Фонда Андрея Первозванного, и в скором времени доставит его в Россию, сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь, или Святой Свет — это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа.