Блогер Эдвард Бил получил реальный срок за ДТП в Москве

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к одному году и двум месяцам лишения свободы по делу о массовом ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он признан виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Напомним, ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалёку от Смоленской площади. Бил за рулём Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжёлые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.

В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года — на таком наказании настаивало государственное обвинение. Позднее прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, а в декабре суд его снова отменил по требованию прокуратуры.