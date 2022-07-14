Блогер Олег Монгол отдохнул на Алтае и заехал в Бийск

Жители Бийска, которые отдыхали в районе Биии на прошедших выходных, встретили блогера Олега Монгола. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Вместе со своим продюсером Монгол путешествовал по Горному Алтаю и участвовал в тренировках, а после заехал в Бийск.

Горожане показали ему местные достопримечательности и напоили чаем.

Олег Монгол — блогер-фрик, известный по своему участию в программе «Давай поженимся» и по участию в клипе Артура Пирожкова на песню «Алкоголичка».