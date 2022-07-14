Блогер Олег Монгол отдохнул на Алтае и заехал в Бийск
Вместе со своим продюсером Монгол путешествовал и тренировался на Алтае
14 июля 2022, 17:09, Илья Звягинцев
Жители Бийска, которые отдыхали в районе Биии на прошедших выходных, встретили блогера Олега Монгола. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Вместе со своим продюсером Монгол путешествовал по Горному Алтаю и участвовал в тренировках, а после заехал в Бийск.
Горожане показали ему местные достопримечательности и напоили чаем.
Олег Монгол — блогер-фрик, известный по своему участию в программе «Давай поженимся» и по участию в клипе Артура Пирожкова на песню «Алкоголичка».
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