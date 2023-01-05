Блогер снял на видео «бум фейерверков» над Барнаулом в новогоднюю ночь с вершины башенного крана
Теперь горожане гадают, залез мужчина сам или установил стационарную камеру
05 января 2023, 11:03, ИА Амител
Новогодний «парад салютов» над Барнаулом сняли на видео с огромной высоты. Ролик в сообществе Barnaul 22 во «ВКонтакте» выложил местный фотограф и блогер Евгений Кучинев. На кадрах видно, что съёмка ведётся с вершины башенного крана.
Небольшой 40-секундный ролик сняли в ночь с 31 декабря на 1 января, когда барнаульцы, встретив Новый год, массово отправились на улицу запускать фейерверки. Съёмка велась в центре города, с вершины крана на ул. Партизанской. Но можно заметить, как салюты разрываются по всей краевой столице.
Впрочем, восхищением реакцию подписчиков сообщества назвать нельзя. Горожане лишь заметили, что в этом году было «очень жидко», а в Новосибирске «поярче было». Также многих интересует, как именно автор умудрился снять «экстремальное видео».
«Интересно, это снимала какая-то стационарная камера, установленная на башенном кране, или кто-то реально в Новый год на него залез и снимал?» — интересуется один из подписчиков.
Но ответа на этот вопрос нет. Зато есть красивое эпичное видео, которым вы можете насладиться.
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