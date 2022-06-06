Блогер снял забавное видео с крадущимся манулом, которое вот-вот взорвет интернет
Манул Тимофей раньше обитал в зоопарке Новосибирска
6 июня 2022, 11:00, Никита Черников
Блогер из Новосибирска Роман Паулов снял забавное видео с манулом Тимофеем в Московском зоопарке, который ранее жил в новосибирском зверинце. Об этом пишет «Сиб.фм».
На кадрах животное крадётся вдоль стены и пытается остаться незамеченным. Блогер решил назвать ролик «Манул шпион» и сопроводить его музыкой в духе комедийных фильмов о тайных агентах.
Видео: vk.com/paulov
Как отмечает издание, видео с манулом имеет все шансы стать вирусным.
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