Блогер снял забавное видео с крадущимся манулом, которое вот-вот взорвет интернет

Блогер из Новосибирска Роман Паулов снял забавное видео с манулом Тимофеем в Московском зоопарке, который ранее жил в новосибирском зверинце. Об этом пишет «Сиб.фм».

На кадрах животное крадётся вдоль стены и пытается остаться незамеченным. Блогер решил назвать ролик «Манул шпион» и сопроводить его музыкой в духе комедийных фильмов о тайных агентах.

Видео: vk.com/paulov

Как отмечает издание, видео с манулом имеет все шансы стать вирусным.