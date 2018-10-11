Боец Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов выдвинул ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Обращение появилось в Instagram-аккаунте спортсмена, пишет "Лента.ру".

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Нурмагомедова возмутило то, что UFC отменила бой его друга Зубайры Тухугова, который участвовал в потасовке после боя россиянина с ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов недоволен тем, что организация не ввела санкции в отношении окружения Макгрегора.

"(...) Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву", — подчеркнул россиянин, добавив, что UFC может оставить себе его временно замороженный гонорар.

Напомним, 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. После схватки началась потасовка, которую затеял россиянин, набросившийся на тренера ирландца Диллона Дэниса, Тухугов в свою очередь атаковал самого Макгрегора. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что принимавшие участие в драке в октагоне бойцы больше не будут участвовать под эгидой организации.