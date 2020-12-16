Более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус передала Россия за рубеж

Россия безвозмездно передала свыше 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран и продолжает поставки за рубеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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"На сегодняшний день переданы уже более 1,5 миллиона в 45 государств", – сказала она, также отметив, российские специалисты осуществили 15 миссий в 12 стран для помощи в борьбе с пандемией.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария развития пандемии в январе 2021 года. Как тогда отметили в ведомстве, дальнейшая ситуация зависит от самих россиян.

За последние сутки в России выявили 26 509 случаев коронавируса. Всего в стране заболели свыше 2,7 млн человек, 48 тысяч пациентов скончались.