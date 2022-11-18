Более 100 снегоуборочных машин будут работать на дорогах Барнаула 18 ноября

В ночь с 17 на 18 ноября с дорог Барнаула вывезли 2117 кубометров снега, а на проезжие части насыпали 548 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Снег вывозили с путепровода на проспекте Ленина, центральных площадей города, проспектов Ленина, Красноармейского Комсомольского, Строителей, Социалистического, улиц Советской Армии, Челюскинцев, Аносова, Северо-Западной, Попова, Георгиева, Гоголя, Партизанской, Пионеров, Сизова, Павловского тракта.

Отмечается, что 18 ноября на дорогах города будет задействовано 113 единиц техники и более 160 дорожных рабочих.

На очистку межквартальных территорий районные администрации направили 1350 рабочих.