Более 13 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 13 433 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 139 031 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

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Общество Еще три смерти пациентов с COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1972), второе место занимает Санкт-Петербург (+1087), третье – Московская область (+687). Алтайский край, где подтвердили 152 новых случая заражения, находится на 24-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 18 637 пациентов, общее число выздоровевших достигло 3 679 949.

Скончались еще 470 человек, всего за время пандемии в России зарегистрировано 82 396 летальных исходов.