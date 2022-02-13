Более 13 тысяч тонн снега вывезли с улиц Барнаула за неделю
На следующей неделе дорожники почистят от осадков 115 объектов
13 февраля 2022, 12:59
В Барнауле с 14 по 20 февраля снег почистят на 115 дорожных объектах. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, за прошедшую неделю дорожникам удалось убрать осадки на 70 объектах — всего вывезли 13 тысяч тонн снега.
Так, убирать снег и наледь будут с проезжих частей и тротуаров города. Кроме того, дорожники обещают очистить внутриквартальные проезды и подъезды к социально значимым объектам — таких в списке более 50.
Увидеть план-график работ на неделю с 14 по 20 февраля можно по этой ссылке.
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