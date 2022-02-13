Более 13 тысяч тонн снега вывезли с улиц Барнаула за неделю

В Барнауле с 14 по 20 февраля снег почистят на 115 дорожных объектах. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, за прошедшую неделю дорожникам удалось убрать осадки на 70 объектах — всего вывезли 13 тысяч тонн снега.

Так, убирать снег и наледь будут с проезжих частей и тротуаров города. Кроме того, дорожники обещают очистить внутриквартальные проезды и подъезды к социально значимым объектам — таких в списке более 50.

Увидеть план-график работ на неделю с 14 по 20 февраля можно по этой ссылке.