Более 135,5 млн рублей потратили барнаульцы на продуктовых ярмарках с начала 2022 года

Жители Барнаула потратили на продуктовых ярмарках с начала 2022 года более 135,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане на ярмарках покупали различную продукцию от местных производителей.

«С начала года в Барнауле проведено 19 ярмарок. Объём продаж составил 135,5 млн рублей, что выше аналогичного показателя за 2021 год на 12,1 млн. Цены на ярмарках ниже до 30%, чем в торговых сетях, и до 40% — чем на рынках города», — рассказала председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова.

Потребительские ярмарки в Барнауле вновь начнут работать в 2023 году.