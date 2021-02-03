Более 16,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших COVID-19 выросло на 16 474 – до 3 901 204 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Санкт-Петербурге (+1916 человек за сутки), Москве (+1545) и Московской области (+773). Алтайский край (+182) на 3 февраля занимает 27-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 365 367 человек, в том числе 24 822 – за последние сутки.

Скончались еще 526 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 74 684 летальных случая.

В общей сложности в стране провели более 102,8 млн лабораторных исследований на коронавирус. 287 тысяч тестов сделали за последние сутки.