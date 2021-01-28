Более 19 тысяч случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 19 138 – до 3 793 810 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+2897 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2128) и Московской области (+939). Алтайский край (+184) на 28 января занимает 35-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 229 258 человек, в том числе 26 775 – за последние сутки.

Скончались еще 575 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 71 651 летальный случай.

В общей сложности в стране провели более 100,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. 397 тысяч тестов сделали за последние сутки.