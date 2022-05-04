Более 250 млн рублей направят на компенсацию расходов граждан на газицифкацию в Алтайском крае

250 млн рублей направят на компенсацию расходов граждан в связи с газификацией в 2022 году в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, выступая в ходе своего отчета в АКЗС губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что с апреля 2021 года расширен перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение, субсидия стала дифференцированной, а также был увеличен ее размер.

Средства получат граждане, которые подали заявки на подключение после 20 апреля 2021 года по догазификации домовладений. В настоящее время выплаты получили 220 семей на общую сумму 6 миллионов 400 тысяч рублей.

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Напомним, что 14 сентября 2021 года Томенко подписал постановление о предоставлении единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, подключившим свои жилые дома к природному газу. Компенсация предусмотрена следующим категориям граждан:

малоимущие одиноко проживающие граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, «дети войны» — в размере 50% от фактически произведенных расходов на проведение природного газа в жилой дом, но не более 50 тысяч рублей;

ветераны боевых действий — в размере 75%, но не более 75 тысяч рублей;

бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», участники Великой Отечественной войны — в размере 100%, но не более 100 тысяч рублей.