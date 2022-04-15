Более 26 млрд рублей отдали банки жителям Алтайского края

Жители Алтайского края в конце февраля — начале марта сняли со своих банковских счетов около 26,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на управляющего алтайским отделением Центробанка РФ Андрея Иванова.

По словам Иванова, им дали установку, согласно которой банки должны были отвечать на любой запрос о выдаче денег.

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«Мы не допустили всплеска недовольства населения, отсутствия денег, даже во время, когда появилась паническая нотка, когда люди бежали снимать деньги на всякий случай», — заявил Иванов.

Он добавил, что работать приходилось в три смены, оставаясь на связи со всеми кредитными организациями.

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Глава регионального отделения ЦБ пояснил, что к концу марта 26 млрд рублей вернулись в банковскую систему, что позволило её «не обескровить».

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что уровень инфляции в России к концу 2022 года может достичь отметки 20%. По его словам, страна перешла «к другому темпу».