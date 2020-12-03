Более 28 тысяч. Россия обновила антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 28 145 случаев коронавируса – это новый рекорд с начала пандемии. За все время в стране заболели 2 375 546 человек.

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Прочее 14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+7750 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3692) и Московской области (+1193). Алтайский край (+223) на 3 декабря занимает 29-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 554 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 41 607 летальных случаев.

Выздоровел за весь период 1 859 851 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 29 502 пациента.

В общей сложности в стране провели свыше 77,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 493 тысячи за минувшие сутки.