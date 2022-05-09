Более 30 тысяч георгиевских ленточек раздали барнаульцам ко Дню Победы

В Барнауле с 25 апреля по 9 мая проходила акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой горожанам раздавали символ Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В этом году с георгиевской ленточкой можно было получить информационную листовку об одном из Героев Советского Союза, в честь которого названа улица в Барнауле. В рамках акции раздали более 30 000 лент и более 1000 листовок», — сказано в сообщении.

Одновременно с этой акцией в городе проходила и «Вахта памяти», в рамках которой волонтёры Победы несли почётный караул у сорока памятных знаков и мемориальных досок, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, расположенных на территории города.

О том, как проходит празднование Дня Победы в Барнауле, читайте в нашей трансляции.