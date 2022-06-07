Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

С начала года более 30 тыс. клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощённой процедуре через ВТБ Онлайн.

Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тыс. пользователей, что в 1,5 раза больше, чем в марте. Всего с момента запуска услуги в 2021 году ею воспользовались более 40 тыс. клиентов ВТБ.

На сегодня банк уже зачислил на счета клиентов, воспользовавшихся упрощённым сервисом, свыше 700 млн рублей, в том числе 620 млн — в апреле-мае. Средний срок с момента оформления заявки до получения выплаты по упрощённой процедуре составляет 28 дней, тогда как в офлайн-формате он мог достигать четырёх месяцев. Средняя сумма одного возврата — около 60 тысяч рублей.

ПАО ВТБ запустил цифровой имущественный вычет через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В мае этого года сервис получил главный приз в рамках конкурса «BPM-проект года — 2022», проведённого Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами. За этот проект банк также стал обладателем специальных призов от Роскачества, ИТ-кластера фонда «Сколково» и ряда других премий.

«Цифровое оформление налоговых вычетов стало одной из самых популярных госуслуг в ВТБ Онлайн. С помощью этого сервиса десятки тысяч ипотечных заёмщиков уже смогли вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов и сделали это в среднем в три раза быстрее, чем ранее. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объём зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей», — комментирует член правления банка ВТБ Святослав Островский.

Чтобы получить налоговый вычет в упрощённом порядке, клиенту ВТБ достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и оформить заявку, после чего банк самостоятельно направит сведения в налоговые органы. Затем нужно подписать заявление на сайте ФНС и подтвердить получение вычета. Вся процедура проходит дистанционно — клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы.