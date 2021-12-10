Более 30 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 30 873 – до 9 956 679 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3477 больных за сутки), Санкт-Петербурге (+2267) и Московской области (+1712). В Алтайском крае выявили ещё 520 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 8 673 518 пациентов, в том числе 35 657 – за последние сутки.

Скончались ещё 1176 заражённых. Всего в стране зарегистрировали 287 180 летальных случаев.