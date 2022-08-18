Более 300 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае
За сутки госпитализировали 48 человек
18 августа 2022, 16:04
307 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае. Как сообщает федеральный оперштаб на сайте «стопкоронавирус.рф», в больницы госпитализировали 48 пациентов.
122 жителя региона выздоровели за последние сутки, умерших от коронавируса нет.
Напомним, что накануне Роспотребнадзор рекомендовал регионам, в которых за неделю фиксируется более 50 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч жителей, ввести масочный режим. Алтайский край попадает под эти требования.
18 августа стало известно, что в Алтайском краевом онкологическом диспансере вернули масочный режим.
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