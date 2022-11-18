Более 300 работ: галерея «Республика ИЗО» открыла выставку молодых художников

Галерея «Республика ИЗО» представляет выставку молодых художников, которая продлится с 17 ноября по 8 января. Как сообщили amic.ru организаторы, сейчас выставочном зале сейчас находятся около 300 работ почти 100 авторов.

«Это демонстрация интересов молодыми людьми. Хотите знать, о чем они думают, приходите на выставку», — заявили в галерее.

При этом привычной церемонии открытия не будет — для посетителей подготовят специальное мероприятия, дата которого станет известна позднее.

«Республика ИЗО» галерея в Барнауле. Пр. Космонавтов 6Г. 4 этаж. Часы работы с 13 до 19.00, с четверга по воскресение.