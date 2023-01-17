Более 36 миллионов клиентов обслужили отделения Сибирского Сбербанка в 2022 году

Самые популярные запросы – выплата пенсии, операции с наличными, платежи и переводы, открытие карт

17 января 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Сибирский Сбербанк подвёл итоги работы своих подразделений в 2022 году. За 12 месяцев отделения Сбера обслужили более 36 миллионов клиентов.

Лидером по клиентскому потоку стало Алтайское отделение банка – на двух Алтаях офисы банка посетили в общей сложности более 7,3 млн человек. В Новосибирской области это число превысило 6,7 млн.

Чаще всего клиенты обращались в отделения по поводу выплаты пенсий, операций с наличными, коммунальных платежей и переводов между клиентами, а также открытия и обслуживания карт."У нас более 1400 отделений в девяти сибирских регионах. Мы постоянно актуализуем набор возможностей и функций, доступных для клиентов. В ответ на оказанное нам доверие, мы регулярно проводим обучение наших сотрудников – каждый из них является профессионалом, готовым прийти на помощь любому из клиентов", – сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.