Более 360 млн рублей выделили на поддержку многодетных семей в России

Глава Кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.

«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

Дополнительные средства выделили после уточнения числа семей, которые претендуют на получение пособия.

Источником средств выступает резервный фонд правительства.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем составляет 14,5 тыс. рублей.