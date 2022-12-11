Более 360 млн рублей выделили на поддержку многодетных семей в России
Источником средств выступает резервный фонд правительства
11 декабря 2022, 18:24, Илья Звягинцев
Глава Кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.
«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей», — сказано в сообщении.
Дополнительные средства выделили после уточнения числа семей, которые претендуют на получение пособия.
Источником средств выступает резервный фонд правительства.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем составляет 14,5 тыс. рублей.
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